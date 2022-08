Pérou – Après 17 ans de prison, le frère d’un ex-président péruvien libéré Antauro Humala, frère de l’ancien président Ollanta Humala, a passé 17 ans et demi en prison pour avoir lancé un soulèvement armé qui avait fait six morts.

Antauro Humala a bénéficié d’une libération anticipée pour avoir «travaillé et étudié» en prison, a expliqué vendredi l’administration pénitentiaire péruvienne. AFP

L’ancien militaire rebelle péruvien Antauro Humala, frère d’un ex-chef d’État, a été libéré samedi après avoir passé 17 ans et demi en prison pour avoir lancé un soulèvement armé qui avait fait six morts. Ancien major dans l’armée péruvienne, Antauro Humala, 59 ans, était attendu à la sortie de sa prison au nord de Lima, par des dizaines de partisans qui l’ont accueilli aux cris de «Antauro, président».

«Où sont les présidents contre lesquels nous nous sommes rebellés il y a 17 ans?» a lancé au mégaphone l’ancien militaire, dans une allusion aux anciens chefs d’État Alejandro Toledo (2001-2006), contre lequel il s’est rebellé en 2005, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) et son propre frère Ollanta (2011-2016) qui, tous trois, font l’objet d’une enquête pour corruption présumée.

«Ethnocacérisme»

Condamné à 25 ans de prison -une peine réduite à 19 ans en 2011-, Antauro Humala a bénéficié d’une libération anticipée pour avoir «travaillé et étudié» en prison, a expliqué vendredi l’administration pénitentiaire péruvienne.

Cet ancien militaire, qui professe l’«ethnocacérisme», une forme d’ultranationalisme andin, avait été condamné pour un soulèvement militaire lancé le 1er janvier 2005 qui exigeait la démission du président d’alors, Alejandro Toledo. La rébellion avait fait six morts, dont quatre policiers et deux réservistes.

«Nous nous sentons très fiers de ce que nous avons fait», a déclaré Antauro Humala, à sa sortie. «Il est possible qu’il revienne à la vie politique, il est probable qu’il se présente aux élections», a déclaré son avocate, Carmen Huidobro. Pendant sa campagne électorale, l’actuel président de gauche Pedro Castillo, au pouvoir depuis un an, avait proposé de gracier l’ex-militaire mais depuis, il ne s’est plus exprimé publiquement sur le sujet.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.