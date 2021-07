Votre question sexo – «Après 15 ans en couple et deux enfants, je n’ai plus très envie de sexe avec mon mari» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

«Après 15 ans en couple et deux enfants, je n’ai plus très envie de sexe avec mon mari. Depuis le deuxième accouchement, je peine à accepter mon corps et mon parcours spirituel me pousse à rêver d’une sexualité plus sensuelle, d’un partage plus profond. Bref, je rêve d’autre chose et de quelqu’un d’autre. Pourtant, nous nous aimons et mon mari est encore très attirant à mes yeux. Devrais-je insister pour ouvrir le couple?» - Manon, 42 ans

Réponse:

Vous semblez focaliser votre baisse de désir sur votre mari, tout en sachant qu’une partie de la réticence vous appartient: vos besoins ont évolué. Vous rêvez d’un ailleurs, d’un érotisme différent, de nouveaux partenaires, parce que vous espérez trouver ailleurs votre épanouissement. Mais dans votre rêve, n’y a-t-il pas aussi une sorte de fuite? Un évitement du partage profond, justement, qui ne serait possible avec votre mari qu’en lui faisant part de votre image corporelle compliquée et de vos fantasmes d’aujourd’hui? Vous sentiriez-vous trop vulnérable de lui laisser apercevoir cette part plus fragile de vous? Ne serait-il pas possible de communiquer votre envie de renouveau, d’évolution dans vos échanges sexuels pour y introduire les dimensions sensuelles et spirituelles auxquelles vous aspirez… quitte à vous confronter à sa perspective à lui?