Depuis près d’un an, le «Tram du bois» circule sur les lignes genevoises. Mis sur pied par Lignum Genève sous l’impulsion de son président, Claude Haegi, il a pour but de promouvoir auprès des architectes, des constructeurs, des jeunes et, bien sûr, du grand public les constructions en bois et la formation dans les métiers du bois.



Le «Tram du bois» stationnera exceptionnellement le 30 août de 12 à 14 heures sur la place de Neuve. Une occasion unique de rencontrer des apprentis des métiers du bois et de nombreux partenaires de la formation.

Contact info@lignum-geneve