JANINE JOUSSON

Montana (VS), 25 août

J’ai suivi avec intérêt l’émission Infrarouge du mercredi 24 août. Tout le monde semble catastrophé du fait que nous aurons un manque en énergie renouvelable, à cause du blocage du gaz par Vladimir Poutine.

Vu les sanctions prises par les Occidentaux, je ne suis nullement surpris qu’il va employer l’arme de guerre, connue depuis la nuit des temps, soit le blocage de l’eau, de vivres et des énergies. Le côté positif est que nous allons enfin apprendre à vivre plus sainement, sans confort exagéré, et éviter notamment le charbon, le gaz et le mazout, qui polluent notre terre, notre air et empoisonnent toutes espèces et plantes; ceci mondialement! Notre avenir doit se concentrer essentiellement sur l’énergie solaire et, last but not least, sur la nucléaire. Plusieurs épées sont suspendues au-dessus de notre tête. Je plains les gens, même les plus intelligents, qui encore aujourd’hui ont peur des déchets. Bon Dieu, il faut détruire tous ce qui est nuisible à notre santé pour subsister!

Avec un peu de bonne volonté, tout peut être éliminé avec de l’énergie, mais il faut, à la place des armes, en créer en suffisance! Notre planète en aura de plus en plus besoin, car nous vivons dans une société de surproduction, de surconsommation et de surpopulation. Tout en essayant d’influencer notre stratosphère pour stopper mondialement le réchauffement climatique, il faudra le double, voire le triple de l’énergie actuelle à disposition. Quant à cet hiver, in fine soyons respectueux et emmitouflons-nous, sans oublier de sortir la bougie ou ... faisons comme les Finlandais: apprenons à tricoter!

Bruno Mathis

