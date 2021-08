Les défis de l’été (7/8) – Apprendre le bonheur en cinq jours Tout l’été, nos journalistes relèvent des défis liés à des activités en vogue. Cette semaine, découverte d’un cours de bonheur, alliant sciences et développement personnel. Alice Randegger

Quelques clés de mon bonheur: qu’il fasse beau, les expressos bien serrés et ce chemisier estival. LAURENT GUIRAUD

Dans ma bibliothèque, il y a un livre de développement personnel. Je ne l’ai jamais lu. La découverte du projet de mes collègues – me faire suivre un cours de bonheur - m’a donc plongée dans la perplexité, sentiment qui a vite laissé place à une bouffée de contentement (comme ils sont bienveillants). Et puis ça me pose plein de questions: qu’est-ce que le bonheur? Est-ce si important? Pourquoi?

Premier cours

Deux jours plus tard, me voilà à mon premier cours, curieuse de découvrir ma masterclass particulière. Le bonheur et sa science vont m’être dévoilés par Fabienne Revillard, une coach en développement personnel et d’entreprises. Fun fact: elle a suivi une formation avec Eckhart Tolle, l’auteur oublié de ma bibliothèque. Plus étonnant: elle a été formée à Berkeley, université renommée de Californie, en Science du bonheur, une branche qui allie psychologie positive, biologie évolutionniste et neurosciences.