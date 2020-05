Cours à distance – Apprendre la musique chez soi, facile? À l’heure des restrictions, beaucoup d’amateurs se sont tournés vers internet pour renouer avec une pratique musicale ou apprendre un nouvel instrument. Voici quelques pistes et recommandations. Mireille Descombes , Lucas Vuilleumier

Comment reconnaître un bon tutoriel? Cela dépend bien sûr de chacun et de ce qu’on cherche. Alamy Stock Photo

La musique raccourcit les distances, éclaire la solitude et conjure l’ennui. On ne peut imaginer plus belle compagne en période de restrictions. Prenez bien garde, toutefois, elle est exigeante! À ceux qui ne la respectent pas, elle ne se livre guère. Et ne tergiverse pas en matière d’engagement. Du temps, elle en demande, elle en exige. Or du temps, justement, certains d’entre nous en ont pour l’heure beaucoup (trop). L’occasion rêvée de renouer avec une pratique musicale longtemps négligée, voire de réaliser un vieux rêve: se mettre à la guitare, au saxophone, au chant ou au piano.