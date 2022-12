L’année 2022 touche à sa fin et, comme d’habitude, nous avons l’affolant vertige de ne rien avoir vu passer. Pourtant, quelle année! Il est rare que tout s’effondre en un jour, mais c’est bien ce que nous avons ressenti le 24 février avec les débuts de la guerre en Ukraine… Elle nous est tombée dessus comme un cataclysme qui nous semblait inimaginable quelques jours auparavant.

Alors évidemment, après trois ans marqués par le Covid, l’agression russe renforce l’inquiétude et le stress qui l’accompagne. Sans compter que le terrifiant virus reste d’actualité au moment où une flambée de cas envahit la Chine et où plus de 12’500 nouvelles contaminations ont été enregistrées en l’espace de neuf jours en Suisse.

Si l’on ajoute le cynisme des mollahs qui assassinent leur propre peuple, les tensions entre le Kosovo et la Serbie, la crise du climat et de l’énergie, ou encore la dégringolade continue du pouvoir d’achat, le tableau est effectivement fort sombre. Aussi noir que l’univers du peintre Soulages, décédé cet automne.

Malgré la lumière que l’artiste français nous invite toujours à entrevoir. Comme l’entretien avec Georges Nivat que nous vous proposons dans notre dernier journal de l’année; ses sages paroles devraient nous aider à démarrer 2023 avec plus de sérénité.

Ce grand spécialiste de la Russie et du monde slave préconise l’apprentissage du débat afin d’être mieux armé pour la vie à plusieurs; soit mieux s’écouter dans le cercle familial ou social, à l’école, entre voisins. Dans la politique, enfin et surtout. Tant que ce qui nous civilise existe, l’espérance est là.

Il est temps de vous remercier pour votre fidélité, chères lectrices et chers lecteurs de la Julie, et de vous souhaiter une très belle nouvelle année.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

