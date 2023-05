Italie – Applis: Apple visé par une enquête pour abus de position dominante L’autorité de la concurrence en Italie a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre Apple pour des soupçons «d’abus de position dominante» sur le marché des applications.

Le géant américain «a adopté des mesures sur le respect de la vie privée plus restrictives pour les développeurs tiers d’applications que celles qu’il s’applique à lui-même», a déclaré dans un communiqué l’Autorité garante de la concurrence et du marché (AGCM). Selon l’AGCM, les développeurs tiers et les annonceurs seraient par ailleurs «désavantagés s’agissant des données rendues disponibles par Apple».

Ces «pratiques possiblement discriminatoires» peuvent amputer les revenus des développeurs tiers et empêcher des concurrents d’entrer ou de se maintenir sur le marché, profitant aux applications conçues par Apple lui-même, a ajouté l’autorité.

L’entreprise assure elle à la presse que les obligations imposées aux éditeurs en matière de confidentialité des données «donnent simplement le choix aux utilisateurs d’autoriser ou non les applis à les pister et à vendre leurs informations à des courtiers en données». «Nous pensons que les données des utilisateurs leur appartiennent», a souligné une porte-parole d’Apple. Elle a aussi assuré que ces règles «s’appliquent de la même façon à tous les développeurs, y compris Apple» et qu’elles sont «fortement soutenues par les régulateurs».

Ces changements réglementaires imposés par Apple en 2021 brident les capacités de plateformes comme celles de Meta (Facebook, Instagram) à récolter les données des utilisateurs pour vendre des publicités ultra-ciblées aux annonceurs.

Le fabricant de l’iPhone, qui a dégagé un bénéfice net de 24 milliards de dollars de janvier à mars, s’est déjà trouvé dans le collimateur des autorités de la concurrence en Europe. En mai 2022, la Commission européenne avait accusé le géant américain de bloquer la concurrence dans les systèmes de paiements sans contact, en imposant son service Apple Pay aux utilisateurs de ses téléphones portables.

