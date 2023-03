Streaming – Apple crée une application consacrée au classique Dotée de plus de 5 millions de titres, la plateforme présente la plus grande offre au monde dans le domaine. Rocco Zacheo

Partition manuscrite de Ludwig van Beethoven. DR

La plateforme Qobuz, leader incontesté dans le territoire de la musique classique, a des soucis à se faire. Un nouveau concurrent croise désormais son chemin et il a la taille et les moyens d’un colosse. Cet acteur n’est d’autre qu’Apple, qui se profile désormais avec une nouvelle application – Apple Music Classical – activée le 28 mars et comportant des avantages indéniables par rapport à l’offre existante.

Le premier relève du volume d’œuvres mises à disposition des mélomanes. Elles sont plus de 5 millions là où d’autres plateformes, comme Spotify et Deezer, ne proposaient jusqu’ici que 600’000 à 800’000 titres. Cette longueur d’avance fait bomber le torse de la firme de Cupertino, qui se targue d’être désormais le plus grand acteur dans le genre musical fraîchement investi. L’autre atout, tout aussi crucial, tient de l’ergonomie de la plateforme, et plus précisément des outils de recherche permettant de plonger de manière chirurgicale dans le vaste catalogue. Ils promettent d’être particulièrement efficaces chez Apple, avec des options liées aux œuvres, aux interprètes, aux chefs d’orchestres ou encore au numéro de l’opus. Un atout qui fait terriblement défaut ailleurs, où la recherche est structurée autour des critères des musiques actuelles, large spectre.

Enfin, Apple présente environ 700 playlists permettant de se familiariser avec une époque, un style ou une esthétique et de cultiver ainsi son propre jardin musical. Et qu’en est-il de la qualité d’écoute? On promet là encore des miracles, avec une fidélité au son et une spatialisation encore inédites dans le domaine.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.