Genève – Appel à témoins pour un cycliste blessé La police genevoise souhaite obtenir des informations au sujet d’un accident impliquant un quinquagénaire. Ce dernier avait été retrouvé blessé au sol dimanche dans le quartier de Saint-Gervais.

L’homme a probablement été blessé à la suite d’un accident de la circulation, a indiqué la police genevoise. KEYSTONE

Un cycliste de 54 ans a été trouvé au sol, blessé et désorienté, dimanche vers 11h25, à l’intersection de la rue Bautte et du boulevard James-Fazy, dans le quartier de Saint-Gervais, à Genève. Les témoins d’un éventuel accident sont priés de contacter la police.

L’homme a probablement été blessé à la suite d’un accident de la circulation, relève mercredi la police genevoise, qui a été avertie par un passant.

Il était vêtu d’un t-shirt orange, il portait un sac à dos noir et bleu et un casque rouge fluo et était au guidon d’un VTT bleu et orange, précise-t-elle, invitant les éventuels témoins à s’annoncer à la Brigade routière et accidents au 022 427 64 50.

