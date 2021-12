Philippines – Appel à l’aide après le passage du typhon Rai Le gouverneur d’une province des Philippines a lancé un signal d’alarme mardi après que le typhon Rai a ravagé son île, laissant les habitants sans eau potable et sans nourriture.

Le bilan provisoire s’élève à 375 morts et des centaines de milliers de personnes sans domicile. AFP

Arthur Yap, gouverneur de Bohol, a assuré que son île manquait d’argent et a demandé au gouvernement du président Rodrigo Duterte d’envoyer des fonds pour fournir eau potable et nourriture aux familles en détresse. «Si vous n’envoyez pas d’argent pour acheter de la nourriture, envoyez des soldats et la police parce qu’il y aura des pillages ici», a prévenu Arthur Yap dans une interview à la radio DZBB.

Alors que d’autres régions du pays se préparent à fêter Noël, sa province «est dans une situation semblable à (celle dans laquelle l’avait laissée) Yolanda», a-t-il dit en utilisant le nom local du typhon Haiyan de 2013, le plus meurtrier que les Philippines aient connu.

Les militaires philippins étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour acheminer eau et nourriture aux îles ravagées par le typhon Rai, alors que le bilan provisoire s’élève à 375 morts et plus de 400’000 personnes ont trouvé refuge dans les centres d’évacuation ou chez des proches, selon l’agence des catastrophes naturelles.

Des milliers de militaires, de policiers et de gardes-côtes ont été déployés pour distribuer de la nourriture, de l’eau potable et du matériel médical aux survivants, qui peinent à trouver des produits de première nécessité. «J’ai donné l’ordre aux militaires de déployer tous les moyens disponibles – navires, bateaux, avions, camions – pour acheminer les secours vers les zones sinistrées», a déclaré lundi le secrétaire à la Défense, Delfin Lorenzana.

Appel de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge envoie aussi de l’aide vers les îles de Siargao et Bohol, des destinations touristiques déjà à la peine après dix-huit mois de restrictions anti-Covid. «L’appel d’urgence de la FICR nous aide à agir rapidement et à faire tout notre possible pour aider les personnes et les familles à se remettre sur pied», a déclaré Alberto Bocanegra, responsable de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux Philippines.

L’organisation a lancé un appel aux dons afin de récolter 22 millions de dollars (20,3 millions de francs) pour les aides d’urgence et de reconstruction. Le Royaume-Uni s’est engagé à verser un million de dollars à la FICR.

Rai est particulièrement tardif dans la saison, la plupart des cyclones tropicaux dans l’océan Pacifique se formant entre juillet et octobre. Les scientifiques préviennent depuis longtemps que les typhons deviennent de plus en plus puissants à mesure que le réchauffement climatique s’accélère

