Vaud – Appartement en feu à Vevey Un appartement a pris feu mardi soir dans le centre-ville de Vevey. Personne n’a été blessé. NXP/comm

Appartement en feu dans le centre de Vevey. Keystone/archive

Mardi soir vers 21 h, le 118 a été avisé d’un dégagement de fumée dans les étages d’un immeuble situé à la rue des Moulins à Vevey, communique la police cantonale vaudoise. L’appartement en feu au 4e étage de l’immeuble était inoccupé.

L’intervention rapide des pompiers a permis de circonscrire l’incendie sans qu’aucune personne ne

soit blessée ou incommodée. Les occupants, une mère et son fils de 5 ans, étaient absents au moment de l’intervention.

Les dégâts causés par l’incendie se situant principalement dans une chambre à coucher. La mère et son enfant ont été relogés chez des proches pour la nuit.

Les causes de l’incendie ne sont pour l’heure pas déterminées.

Les investigations sont menées par les spécialistes de la Police de sûreté vaudoise et de la Gendarmerie.