Pompiers à la rue Gautier – Appartement détruit par un incendie aux Pâquis Le sinistre s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi. Six personnes ont été prises en charge par les secours. Fedele Mendicino

Les pompiers ont constaté d’emblée un gros dégagement de fumée dans l’allée de l’immeuble. SIS

Le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) a été alerté lundi soir peu avant minuit en raison d’un incendie dans un appartement aux Pâquis. Les pompiers sont arrivés à 23 h 52 à la hauteur du numéro 12 de la rue Jean-Antoine Gautier. Ils ont constaté d’emblée un gros dégagement de fumée dans l’allée de l’immeuble. Six personnes, à savoir les locataires, ont été évacuées et contrôlées par les secours: «Elles n’ont heureusement pas dû être acheminées à l’hôpital», précise le SIS.

Pris au piège

Bilan du sinistre: un appartement détruit par les flammes au 4e étage du bâtiment: «Pris au piège par la fumée, les habitants des étages supérieurs (5e, 6e et 7e étage) ont été évacués avec le locataire du logement détruit», relève le SIS qui a maîtrisé l’incendie à 0 h 18.

Les pompiers ont mobilisé six véhicules pour 21 sapeurs-pompiers professionnels (dont 1 ambulance) et 2 véhicules avec 10 sapeurs-pompiers volontaires du Groupement SIS. SIS

Pour cette intervention, les pompiers ont mobilisé «six véhicules pour 21 sapeurs-pompiers professionnels (dont 1 ambulance) et 2 véhicules avec 10 sapeurs-pompiers volontaires du Groupement SIS», ajoute le lieutenant Nicolas Millot.

