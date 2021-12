Théâtre des Marionnettes de Genève – Apologie du cancre par des rois de la bricole Rue Rodo, on ironise jusqu’au 22 décembre sur le thème «Tu comprendras quand tu seras grand». Katia Berger

À la poursuite d’un merveilleux papillon, les petits Anaïs et Isidore font la rencontre d’un géant aveugle, Steven Matthews. CAROLE PARODI

«J’avais très envie de parler de l’école. Enfant, j’étais loin d’être un élève modèle. Je rêvais sans cesse à ce copain qui n’allait pas en cours, mais apprenait à la maison.» En conclusion du live-stream organisé mardi depuis le plateau du TMG à l’intention de jeunes malades hospitalisés en Suisse romande, l’aveu de Steven Matthews sent le vécu, malgré l’inconfort d’un bord de scène face à un public virtuel. La toute petite poignée de spectateurs invités physiquement à cette séance spéciale trouvait soudain en cette note autobiographique la clé de lecture qui pouvait lui avoir manqué durant la représentation.

Capucine Léonard Matta signe les marionnettes et les illustrations du spectacle – ici les héros suivent un concentré de poésie colorée dans sa course éphémère. CAROLE PARODI

Jusqu’à mercredi prochain, l’aventure d’Anaïs et Isidore est portée auprès des plus de 5 ans par la même énergie et la même inventivité qui caractérisaient déjà «La Princesse eSt le chevalier» en 2018, puis un «Biais aller-retour» que les caprices calendaires du Covid ont amené à devancer cette création en mal d’audience depuis fin 2019. L’écolière et l’enfant de la balle forcé d’aller en classe le temps que son cirque stationne en ville y font le mur du préau à la poursuite d’un chatoyant papillon. Leur fugue croise le chemin d’un camion fou, d’un géant aveugle et d’une libraire féministe avant que la maîtresse les rattrape et mette au point la punition adaptée à leur «grosse bêtise».

Ombres et couleurs

Éducation traditionnelle versus école de la rue, sédentarité opposée à nomadisme, schéma européen ou modèle africain, imagination plutôt que savoir encyclopédique, les thèmes abordés par Steven Matthews dans cette commande du Théâtre des Marionnettes frappent moins que les moyens mis en œuvre pour les servir. Comme dans son premier spectacle, l’ancien auxiliaire de crèche converti aux arts de la scène tire surtout les ficelles du théâtre d’ombres. Et avec quel entrain!

Dans classe de Mademoiselle Tinguely, on repère la bavarde, le dormeur et la mauvaise élève. Greta, elle, a pris congé pour se rendre à Glasgow. CAROLE PARODI

Dans une scénographie intégralement immaculée, entouré de deux acolytes comme lui vêtus de salopettes blanches, l’artiste multiplie les effets visuels. Plans tournés en vidéo, images diffractées par rétroprojecteur, animation de silhouettes découpées, jets de lumière provenant de sources multiples, couleurs aspergées de-ci de-là, aucune contorsion ne fait peur à l’équipe d’ouvriers embrigadée dans ce «Tu comprendras quand tu seras grand».

Artisanat en direct

Sur le plateau, Mathilde Soutter, Lorin Kopp et Steven Matthews, en plus de donner de la voix à leurs nombreux personnages et de jouer respectivement du violon, du clavier et de la guitare, se distinguent comme des artisans hors pair, des funambules de la bricole. Les traces que laisse derrière eux leur système D à toute épreuve – cartons, tiges, lampes de poche et tout le bric-à-brac nécessaire – dessinent au sol un touchant témoignage de l’engagement collectif. Ici, le travail s’effectue à vue et les outils ne quittent pas l’établi: c’est peut-être l’un des aspects les plus attachants du spectacle.

L’institutrice Jacqueline Tinguely (Steven Matthews) explique au directeur du cirque Pittoresque que son fils Isidore doit se former à l’école. CAROLE PARODI

Son écriture, pour invoquer l’une des principales acquisitions visées par l’instruction publique, laisse en revanche quelque peu à désirer, dirait avec nous Jacqueline Tinguely, la maîtresse fictive des deux petits protagonistes, à laquelle Steven Matthews s’amuse à prêter un accent hystérique. Que les dialogues se doivent de rester accessibles, certes. Que les interjections et autres jeux de mots sachent susciter le rire des marmots plus que de leurs parents, bien sûr. Reconnaissons cependant que la composition globale du récit non seulement s’égare dans des allusions inutiles, mais peine à créer les résonances qui signent les dramaturgies pleinement maîtrisées.

Qu’à cela ne tienne. Le spectacle s’adresse aux cancres passés, présents et futurs. On le comprendra quand on sera petit, à défaut de l’inverse. Et tant que ses auteurs se préserveront quant à eux de grandir, on se rabattra avec délices sur les virtuosités techniques qui font leur succès.

