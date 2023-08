Apnée de l’extrême – Quand la passion des profondeurs défie la peur et la mort Un documentaire magistral sur Netflix conte l’histoire de la championne d’immersion océanique Alessia Zecchini et de son conjoint Stephen Keenan. Óscar Gogora - «El País»

Ces athlètes, qui descendent à plus de 100 mètres de profondeur en prenant une seule inspiration, souffrent le martyre une fois remontés à la surface. Netflix

Les rêves d’enfance ne meurent pas toujours à l’adolescence. Certains, tenaces, survivent et finissent par devenir une obsession incontrôlable. Alessia Zecchini ne saurait dire à quel moment sa passion pour l’apnée sportive a pris le dessus et a commencé à dicter ses décisions. Son ambition, son besoin de battre les records de la plus grande apnéiste de tous les temps, la Russe Natalia Molchanova (40 records du monde et 22 titres mondiaux), ne l’ont pas seulement confrontée aux défis physiologiques et sportifs les plus ardus, mais aussi au risque de perdre la vie à chacune de ses immersions extrêmes. Mais en 2017, quelque chose allait changer à tout jamais.