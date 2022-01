Éditorial - Apiculteur: un sacerdoce, pas un métier

Ils n’avaient vraiment pas besoin de ça. Après une récolte calamiteuse en 2021, les apiculteurs abordent 2022 sous de mauvais auspices. Non seulement les abeilles ont été durement frappées cet automne par le varroa, un parasite qui décime les ruches, mais une miellée tardive et infructueuse a entamé aussi leurs réserves de nourriture pour l’hiver, tout en compromettant la ponte des reines.

Dans les métiers de l’agriculture, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Quand on travaille avec les plantes ou les animaux, on est exposé en permanence aux aléas de la nature et aux caprices de la météo. C’est encore plus vrai dans l’apiculture, qui repose sur l’exploitation d’insectes particulièrement sensibles à la santé de leur environnement et aux changements climatiques.

Mais quand le dérèglement devient la règle, et que la mondialisation apporte sans cesse de nouvelles menaces – virus, parasites et prédateurs venus de l'autre bout du monde – il faut avoir une volonté en acier trempé pour continuer à produire du miel. Ce métier, dont en réalité seulement une poignée de personnes vivent en Suisse, relève plus du sacerdoce que d'une activité économiquement rentable. Surtout quand vos produits se retrouvent en concurrence, sur les rayons des supermarchés, avec des miels étrangers vendus jusqu'à sept fois moins cher. Entre les ravages des pesticides, l'arrivée du frelon asiatique à Genève, les hivers trop doux, les printemps trop froids et les étés trop pluvieux, il ne faudra pas s'étonner si de plus en plus d'apiculteurs renoncent à cette noble occupation, et si cet aliment aux indéniables qualités gustatives et curatives devient un pur produit de luxe. En 2021, la Suisse a connu sa pire récolte de miel depuis quinze ans. Espérons que 2022 ne vienne pas lui ravir ce titre…

