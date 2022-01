Nouvelle tendance dans la restauration – Apéro Chill: le resto virtuel pour ripailler chez soi comme un roi Une société genevoise livre à domicile des boîtes pleines de mets mitonnés avec soin par un vrai chef. Un bistrot fantôme, ou «dark kitchen», pour apéritifs bien réels. Jérôme Estebe

Le chef Jonathan Letexier prépare les boîtes apéritives dans une cuisine pro située aux Pâquis. DR

On avait commandé notre boîte à 18 h. Elle débarque pile à l’heure, dans les bras d’un livreur jovial qui s’avale nos trois étages sans rechigner. Saint homme. On a choisi la «box» dite «Viand’ art», destinée, on l’aura compris, aux omnivores… à tendances carnivores. Elle est en carton, la boîte, sobre et élégante, pleine de petits paquets éminemment comestibles.

On farfouille. Et on découvre un petit pâté en croûte aux morilles drôlement goûtu, d’épatantes rillettes de poulet rôti, des feuilletés aux champignons bien dodus, un taboulé de quinoa coiffé de tranchettes de magret de canard fumé. Et puis des super boulettes de viande, des champignons farcis à la ratatouille, un tataki de bœuf succulent et des wraps de légumes confits. Carton plein.

Convive repu

Nous voilà donc ripaillant sans chichi, avec les pattes et le sourire. C’est super bon. Bien assaisonné, joliment présenté, malin et coquin. Il y a là de quoi assouvir quatre appétits bien aiguisés. Le tout pour 85 fr., livraison comprise. Ce qui nous fait, après calcul arithmétique, une petite vingtaine de francs par convive repu. Vu le boulot, la générosité et le brio cachés dans la boîte, non Madame, ce n’est pas bien cher.

Voilà donc le concept d’Apéro Chill, boîte genevoise lancée en décembre dernier, qui propose une gamme de menus thématiques, cuisinés par un vrai chef, livrés à domicile sous caissette en carton, pour grignotages apéritifs autant qu’exigeants. Oubliez le tandem olive-chips. Selon ses affinités et tolérances, on peut opter pour la boîte veggie, végane, latina, aquatique, etc.

Une des boîtes proposées par Apéro Chill. DR

Ce faisant la jeune entreprise surfe élégamment sur deux lames de fond qui secouent la restauration contemporaine. D’abord, la livraison de repas à domicile, bien sûr, qui a généré le boum des «dark kitchens», ou restos virtuels, dont le nombre a explosé au cours de la crise sanitaire. Plus de salle, de tables ni de serveurs. Juste un concept, une cuisine et des livreurs. Autre trend d’ampleur: l’apéro dînatoire à se partager, sans ordre ni décorum, façon tapas ou mezze. Adios le cortège vintage des entrées, plats, desserts. Bonjour le grignotage collectif et arrosé.

Tendance culinaire À Genève, l’apéro grignote les bistrots C’est la société Kalayan, qui possède cinq «escape rooms» à Genève, qui a lancé Apéro Chill. «Le projet est parti d’une constatation: les clients nous demandent souvent d’organiser des apéritifs à l’issue de leur partie. Et l’offre genevoise se montre assez limitée en la matière», explique Samia Bahemmouche, chargée de communication. «L’idée a germé en juin dernier. On a travaillé jusqu’au démarrage effectif juste avant les Fêtes de fin d’année.»

L’attaque des bistrots fantômes Afficher plus Le Covid aura décidément chamboulé bien des choses. Particulièrement dans le monde de la restauration. Voyez le boum des «dark kitchens», une véritable révolution selon certains. Le principe? À quoi bon s’embarrasser de serveurs et d’une salle avec pignon sur rue quand une cuisine équipée, un chef, un service de livraison et un bon marketing suffisent? Au cours de la crise sanitaire, les enseignes virtuelles, accessibles uniquement en ligne, ont ainsi proliféré. Le modèle est en effet séduisant, pour un peu que l’on rue dans les brancards publicitaires. Et que les livreurs soient payés correctement. Même si, dans la vraie vie, rien ne vaut un bon vieux bistrot qui bourdonne.

Une telle affaire ne marche qu’à une seule condition. Que le miam soit à la hauteur. Il faut donc un pro au piano. En l’occurrence, il s’appelle Jonathan Letexier. Il a fait ses classes à l’école Tallandier et dans les cuisines de maints palaces, dont le Richmond aux côtés de Philippe Bourrel. Il a également tenu cinq ans les rênes de l’excellent Artichaut au bord de l’Arve. Voyez le CV. Joli.

Miam à domicile Abo Cuisine italienne made in Genève Des raviolis artisanaux dans ma boîte aux lettres Il mitonne ses boîtes dans une cuisine des Pâquis, avec un second, Cédric Olive, au cursus professionnel tout aussi solide. «J’ai eu envie de m’éloigner des schémas traditionnels de la restauration», confie le chef. «Cela dit, on reste assez proche des fonctionnements d’un bistrot, avec de la mise en place, des stocks à gérer, des rythmes à assurer. Étonnamment, on travaille bien à midi avec les entreprises. Il faut simplement veiller à ce que les préparations soient transportables et restent présentables une fois livrées chez le client.» La sauce de la daube qui déborde partout, voyez-vous, cela fait désordre.

La boîte apéritive une fois déployée sur la table. DR

Autre souci: l’emballage. «Le plus compliqué a été de trouver un conditionnement biodégradable qui puisse passer au micro-ondes», raconte le cuisinier. Falafels, empanadas, brochettes satay, houmous, ceviche… l’inspiration culinaire, elle, vient visiblement des quatre coins de rues du globe. «La street food est un type de cuisine sans complexe qui m’intéresse. Qui n’est pas forcément calorique et négligée. Ce sont de petits plats qui peuvent être light et élégants.» On confirme.

La fin du souper

Un paradoxe, un gros, pour finir. La maison se nomme Apéro Chill. Et ne propose que de la nourriture. Pas une topette en vue, pas une canette au menu. «Le principe, c’est de proposer aux gens des choses qu’ils ne pourraient se préparer seuls chez eux. Aller se chercher une bonne bouteille chez le caviste, ce n’est pas très compliqué.» Pas de doute donc, l’apéro 2022 n’est plus liquide, mais bien solide; il n’ouvre plus l’appétit, mais le comble; il a même fini par avaler le souper tout cru. C’est là un retournement étymologique et social d’envergure, dont il faudra débattre un de ces soirs. À l’apéro, par exemple.

