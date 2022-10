Hockey sur glace – Apathique, Ge/Servette boit la tasse à Rapperswil Les Aigles ont ramené un point miraculeux de leur déplacement (2-1 ap), mais la manière n’était pas au rendez-vous. Simon Meier

Tanner Richard, à l’origine de l’égalisation genevoise, a malencontreusement précipité la défaite des siens en prolongation. KEYSTONE

Il faut le dire d’emblée, même si la formulation peut sembler un peu incongrue: le petit point décroché par Ge/Servette mardi soir en terres saint-galloises peut s’apparenter à une immense victoire. Car rarement une prestation aussi indigente aura été récompensée par quoi que ce soit sur le plan comptable. Logiquement battus au final (2-1), les joueurs de Jan Cadieux ont désormais toute une semaine devant eux afin de méditer sur les notions de mérite et d’engagement.

Est-ce le syndrome du flamboyant leader? Toujours est-il que les Grenat ont entamé la rencontre sur un rythme de sénateurs. Attentistes, trop peu présents en termes d’intensité physique, manifestement en panne d’envie comme d’idées, les Aigles ont laissé venir un Rapperswil qui ne venait pas trop. Résultat: un premier tiers-temps très indigeste, aux confins de l’ennui. Un poil plus mordants, les Saint-Gallois ont profité de la passivité adverse pour ouvrir le score à la 8e sur un tir à la ligne bleue de Noreau, alors que Descloux était masqué.

Ce but, qui aurait pu ou dû secouer le visiteur, n’a pas changé grand-chose à la physionomie des opérations – si ce n’est que Genève était mené, désormais. Mais question adrénaline et état d’esprit, les Genevois n’en ont pas mis davantage dans la balance au cours d’une deuxième période guère plus emballante que la première. Si l’on excepte une excellente 35e minute (si, si, tout y était à part un but), le leader de National League a continué à ronronner, pas même perturbé par le tir sur le poteau de Wick (23e), alors que les Saint-Gallois évoluaient en infériorité numérique.

Richard décisif

Il y a des soirs «sans» et ce mardi était l’un d’eux. Mais comme ses grognards ne lâchent jamais complètement la rampe, même dans les couloirs les plus sombres, Ge/Servette a revu un bout de lumière au moment où tout espoir semblait évaporé. Dans cette ville qui l’a vu grandir, Richard est sorti de sa boîte pour animer la fin de match à lui tout seul. Le centre nord-américain a d’abord eu l’excellente idée d’aller gratter un puck derrière le but de Nyffeler et de le transmettre à Omark qui allait en faire une offrande pour l’égalisation de Hartikainen (55e). Moins chanceux en prolongation, Richard déviait du patin un tir de Noreau sur le 2-1 saint-gallois, alors que Winnik chauffait le banc des pénalités (62e).

Vu l’investissement consenti, Genève ne méritait pas mieux. Il a même été royalement payé. En plus d’un point, les Aigles ont ramené aux Vernets quelques bonnes raisons de méditer en attendant la venue de Davos, dimanche.

