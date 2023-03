Hockey sur glace – L’entraîneur du HC Bienne atteint de nouveau d’un cancer Antti Törmänen, qui avait déjà dû soigner une tumeur en 2020, vient de recevoir une triste nouvelle alors que les demi-finales des play-off commencent ce jeudi. Christian Maillard

Antti Törmänen va devoir se battre encore une fois contre le cancer. Tamedia AG





C’était un contrôle de routine, une visite qu’il n’appréhendait pas plus que ça. Et voilà que le verdict, qui ne fait aucun sentiment, est tombé. Une mauvaise nouvelle pour lui, sa famille et le HC Bienne, qu’ils n’attendaient pas. Antti Törmänen, le coach des Seelandais, est de nouveau atteint d’un cancer et va devoir se soumettre à une nouvelle thérapie de six mois.

Il avait déjà dû se battre avec une vilaine tumeur en septembre 2020, avant de revenir douze mois plus tard derrière le banc des Biennois et relayer Lars Leuenberger qui avait assuré l’intérim. Ses joueurs avaient joué pour lui et continueront de le faire.

«Nous sommes bouleversés et tristes. Toute la famille du HCB souhaite à Antti et à sa famille tout le meilleur dans ce nouveau combat! Stay strong!» C’est écrit dans le communiqué d’un club où les joueurs sont encore prêts à tout donner pour lui lors de cette demi-finale contre les Lions de Zurich qui démarre ce jeudi à 20 heures à la Tissot Arena.

Antti Törmänen, qui reste fort dans la maladie, garde pour l’instant la responsabilité de headcoach, alors que le directeur sportif Martin Steinegger complète dès à présent le coaching staff.

