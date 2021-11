Lettre du jour – Antonio Hodgers fait fausse route Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 5 novembre

Nous nous permettons de réagir à l’article paru dans la «Tribune» du 1er novembre dernier sous le titre: «Des panneaux solaires interdits au nom du patrimoine».

En 2015, l’Office cantonal de l’énergie (l’OCEN) a édicté une directive relative à l’installation des panneaux solaires dans les zones village, limitant et imposant l’implantation desdits panneaux à des espaces mal choisis, augmentant ainsi tant la difficulté de mise en œuvre que le montant de l’investissement, jusqu’à le rendre impossible à amortir. Cela a découragé passablement de propriétaires ayant la volonté de s’équiper de cette technologie.

La région d’Arve et Lac est directement impactée par cette directive, car composée de nombreux villages. Le PLR Arve et Lac s’étonne des arguments de Monsieur le conseiller d’État Antonio Hodgers, qui préfère la préservation du patrimoine – par le maintien de la vision des toits avec des tuiles (de préférence rouges) – à la transition énergétique. En parallèle, les mêmes services de Monsieur Hodgers autorisent la construction de bâtiments contemporains dans les mêmes sites villageois protégés (constructions cubiques à toits plats). Il s’agit là d’une incohérence de ce département dans la vision et la préservation de ces sites et patrimoines architecturaux, incompréhensible aux yeux de la population.

Incompréhension encore plus grande car venant d’un conseiller d’État Vert, dont les différents succès électoraux ont été le fruit de ses engagements en faveur de l’écologie. Le PLR Arve et Lac tient à préciser que les habitants de ces villages ne logent pas tous dans des églises ou des châteaux, mais essentiellement dans les constructions datant du développement des années 60 jusqu’à ce jour. Pour référence, le PLR Arve et Lac avait suivi l’excellent travail de la commune de Jussy durant la dernière législature, durant laquelle elle a pu démontrer qu’en utilisant l’entier des surfaces de toitures répertoriées par l’OCEN, elle produisait plus d’électricité qu’elle n’en consommait et qu’en utilisant les ressources renouvelables indigènes combustibles, elle arriverait à la quasi-autonomie énergétique.

Cela confirme que Monsieur Hodgers fait fausse route en prétendant pouvoir se passer de la transition énergétique des communes genevoises rurales. Vu l’engagement ferme de la Suisse pour faire face à l’urgence climatique, le canton de Genève peut-il encore s’offrir le luxe de se passer de ce développement durable dans l’unique but de satisfaire aux caprices de son administration?

Le PLR Arve et Lac défend le principe de la responsabilité communautaire et demande l’abolition de cette directive par le Grand Conseil, afin que les villages puissent aussi participer à cette transition énergétique.

Pour le PLR Arve et Lac, Stephan Zwettler

