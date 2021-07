Soupçons de dopage – Antoine Vayer:«Nous sommes revenus à l’ère Armstrong» Depuis plus de vingt ans, Antoine Vayer, ancien entraîneur de l’équipe Festina, calcule la puissance des cyclistes dans certains cols. Par le passé, il a démontré que les performances d’Indurain, de Pantani, d’Armstrong étaient surnaturelles. Aujourd’hui, il dénonce le duo Pogacar-Roglic. Jean Ammann

Antoine Vayer est catégorique:le duo Pogacar-Roglic «est la grande supercherie du cyclisme actuel». Antoine Doyen/Contour/Getty Images

Le monde du cyclisme l’a raillé, l’a discrédité, l’a calomnié, mais l’histoire l’a réhabilité: depuis plus de vingt ans, Antoine Vayer (58 ans), professeur d’éducation physique, entraîneur éphémère de l’équipe Festina dans les années 90, montre que les performances des plus grands champions ne peuvent s’expliquer que par le dopage.

Hier, il a dénoncé les fameux imposteurs du peloton: Miguel Indurain, Marco Pantani ou bien Lance Armstrong. Aujourd’hui, il émet les plus grands doutes sur le duo Tadej Pogacar et Primoz Roglic. «Non, non, se défend Antoine Vayer, je n’ai aucun doute: leurs performances nous renvoient à l’époque d’Armstrong.»