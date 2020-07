Prix suisse de journalisme – Antoine Hürlimann, artisan enquêteur Le magazine alémanique «Schweizer Journalist» a sélectionné les 30 professionnels de moins de 30 ans qui comptent dans le métier. Notre collègue est le seul Romand. Claude Ansermoz

YVERDON LE 15 JANVIER 2019. Antoine Hürlimann, journaliste au quotidien «24 heures». © Jean-Paul Guinnard/24 heures Jean-Paul Guinnard

Le journalisme a-t-il encore un futur? C’est un peu la question que s’est posée le magazine austro-alémanique «Schweizer Journalist». Celui qui, chaque année, choisi le ou la professionnel·le des médias qui a fait la différence sur notre territoire. Et dont les lauréats sont souvent… alémaniques.

Juste avant l’été, David Sieber, son rédacteur en chef, a eu une excellente idée: trouver les 30 plus prometteuses pousses – les moins de 30 ans – qui excellent déjà à investiguer, à raconter, à décrypter. Et cela dans un contexte de coronavirus qui touche les revenus publicitaires de vos journaux de plein fouet. Mais oui, malgré la crise, malgré les crises, les médias forment encore. «Même dans des moments comme celui-ci, plaide-t-il dans son éditorial, beaucoup de gens croient qu’il y a un avenir pour des jeunes collègues à faire le plus beau métier du monde.»

Un localier, un vrai

Chez nous – et c’est d’ailleurs le seul Romand de la liste – une de ces promesses s’appelle Antoine Hürlimann. Il a 25 ans et travaille à «24 heures» depuis février 2017. Un Pulliéran que nous avons envoyé faire ses armes dans le Nord vaudois, dont il est tombé amoureux. Un localier, un vrai. Qui sait que les petites histoires d’ici ont toujours une résonance universelle. Même quand on les débusque sur les réseaux sociaux. Quitte, après avoir soulevé un lièvre, à le façonner jusqu’à ce qu’il parle au plus grand nombre. L’enquête est aussi un artisanat.

«Les petites histoires d’ici ont toujours une résonance universelle»

«Schweizer Journalist» l’a sélectionné en rappelant qu’Antoine était lui-même fils d’un ancien de la maison. Et a mis en avant son article sur Sangar Ahmad, jeune réfugié kurde irakien, professeur de langue et cinéaste qui a désinfecté, en pleine crise du Covid-19, pour une entreprise privée les hôpitaux d’ici. Et qui est toujours menacé de renvoi, malgré le soutien de 10’000 pétitionnaires et de son patron.