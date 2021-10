En Suisse et ailleurs – Antoine de Caunes règle ses comptes L’humoriste se révèle dans une autobiographie «Perso» et visite l’Helvétie dans un docu déjanté. Interview. Cécile Lecoultre

Antoine de Caunes apprend à yoddler, tout un poème de «La Gaule d’Antoine en Suisse» sur My Canal. DR

Antoine de Caunes pose en paquet de contradictions. Le Parisien adore les coucous suisses mais l’homme pressé n’en a pas encore conquis l’exactitude. Le sexagénaire publie une autobiographie intitulée «Perso» mais le rougissant gamin affirme aussitôt sa volonté d’y flouter sa part intime. Là-dessus, cet impérial intervieweur qui sait extirper des sagesses au légendaire Keith Richards, prend des cuites avec Depardieu père et fils, et obtient presque des confessions de son chat, assène qu’il déteste passer à la question. «Ajoutez que j’ai pu, dans ma vie, me conduire de manière odieuse. J’assume mes défauts.»