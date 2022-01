Le retour des courses à pied – Antigel Run, un premier départ qui en appelle d’autres Ce dimanche, c’est l’ouverture de la saison à Genève. Dans la foulée, une vingtaine d’épreuves espèrent se remettre en route comme avant le Covid. Pascal Bornand

L’Antigel Run est prête à s’élancer. Elle ne manque pas de souffle, comme toutes les autres courses du calendrier genevois. PIERRE ALBOUY

Ils croisent les doigts, ou plutôt les orteils! Alors que la saison s’ouvre ce dimanche avec la 7e Antigel Run, organisateurs et coureurs à pied prient pour que la pandémie stoppe enfin sa course infernale. Car voilà déjà deux ans qu’elle leur mène la vie dure, entraînant des annulations en cascade et le risque, dans certains cas, d’un abandon définitif.