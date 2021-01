Annulation – Antigel passe à la trappe Le festival de l’hiver genevois s’était adapté à la situation, il doit néanmoins renoncer. Sans s’avouer tout à fait vaincu. Katia Berger

Thuy-San Dinh et Eric Linder, codirecteurs du festival Antigel. MELANIE GROLEY

Chronique d’un naufrage annoncé. En décembre, les organisateurs d’Antigel Eric Linder, Thuy-San Dinh et Prisca Harsch se réjouissaient pourtant d’annoncer le programme d’une 11e édition «placée sous le signe de la solidarité» en live streaming le 13 janvier. Dans la foulée, ils partageaient avec fierté leur affiche noire «teintée de couleurs et d’espoir» signée Jeanne Roualet. Suite à la conférence de presse d’Alain Berset le 6, les responsables «restaient en stand-by». Une semaine plus tard, ce mercredi donc, les nouvelles mesures sanitaires tombaient en même temps que ce brutal verdict: le festival agendé du 28 janvier au 21 février «ne pourra pas avoir lieu tel que nous l’avions préparé». Bam: 50 événements prévus dans 40 lieux de 20 communes et impliquant 112 artistes partis avec l’eau du bain. Exit Adèle Haenel, Stephan Eicher, Mathilde Monnier, Reverend Beat-Man, Arnaud Rebotini et tant d’autres.