Spectacle en plein air à Thônex – Antigel fait le show pour l'inauguration de Belle-Terre Cirque, danse, théâtre et musique sont au programme des festivités vendredi et samedi. Il y aura même des chevaux pour célébrer le nouvel écoquartier.

Le quartier de Belle-Terre, à Thônex, sera inauguré vendredi 17 et samedi 18 septembre. Ici, une vue du chantier en 2020. Pierre Albouy

Les Communaux d’Ambilly ont vécu. Désormais, on parle de Belle-Terre. Grand projet immobilier, 2500 logements. Chauffage géothermique, forage à 1500 mètres de profondeur. Premiers bâtiments déjà prêts. Ce week-end, on inaugure.

C’est une cité sortie de terre, ainsi qu’on aime à présent raconter sa légende. Un village de barres en béton, mais de béton arboré. On dit même que les arbres dessineront une voûte. En attendant que ça pousse, le site encore nu donne l’ampleur de cet ambitieux projet urbanistique.

Spectacle inaugural

Dans ce cas, qui mieux pour animer l’inauguration qu’Antigel, avec son art des «made in», ces grands sons et lumières mêlant théâtre, musique, danse, motocross et containers illuminés? Le festival d’hiver fait ici un nouveau pas hors saison. Habitué des interventions en plein air, Antigel a été mandaté par la Commune de Thônex pour organiser le rituel de vernissage.

Vendredi 17 et samedi 18 septembre, le public est convié à se rendre sur place, à quelques encablures de la gare de Chêne-Bourg, la ville d’Annemasse juste de l’autre côté de la frontière, pour découvrir les nouvelles installations. L’école fait sa première rentrée, les premiers habitants emménageront en novembre. Le chantier n’est pas fini.

Raconte-moi Belle-Terre» consiste en un «made in Antigel» pluridisciplinaire avec Eric Linder à la barre.

Qu’y verra-t-on? Antigel a préparé un show pluridisciplinaire. Précisément: du théâtre signé Fabrice Melquiot, ex-directeur d’Am Stram Gram, joué in situ, de la musique live avec le groupe Sunfast, alias le directeur d’Antigel, Eric Linder, and friends, onze danseurs et danseuses, du spectacle équestre par le Théâtre du Centaure, enfin un peu de cirque. Le concepteur lumière a droit à son nom en gras dans le programme: Mario Torchio a œuvré notamment pour The Young Gods, Sophie Hunger et les humoristes Veillon et Kucholl.

«Raconte-moi Belle-Terre», ça s’appelle. Sans doute n’aura-t-on point de voyage intergalactique, ni de digression philosophique sur l’au-delà ou les forces telluriques. Plus raisonnablement, Antigel se doit, on l’imagine bien, d’évoquer l’origine de Belle-Terre, son actualité, son devenir. Programme urbanistique pour les maîtres antigéliens de la balade onirique? Probable.

«S’approprier» quelque chose

Les Communaux d’Ambilly, comment l’oublier, ont affronté tant de blocages, fait couler tant d’encre. On s’écharpait sur la vente des terrains, on se disputait les prérogatives financières… Vingt ans, précisément, c’est ce qu’il a fallu pour qu’aboutisse enfin le projet.

Pourquoi un spectacle? Manifestant un goût certain pour l’événementiel, la Commune de Thônex ne manque pas de sacrifier au discours en vogue. Ainsi qu’il est écrit sur l’invitation, cette inauguration en grande pompe entend «permettre à chacun de s’approprier ce quartier en devenir».

