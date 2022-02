Concerts – Antigel, dernière ligne droite avant la clôture de la 12e édition Ultime week-end pour le festival d’hiver, avec Rioji Ikeda, Slowthai et ce fleuron du rap genevois, Makala. Fabrice Gottraux

Slowtahi, jeune olibirus du rap anglais, en concert à Antigel vendredi 18 février, à la salle du Lignon. DR

À chaque contrée culturelle, ses rois et ses mages. Lorsque l’on admire, même de loin, l’œuvre impressionnante de Ryoji Ikeda, on ne peut s’empêcher de penser de la sorte: le maître japonais des musiques électroniques, féru de mapping, fondu d’informatique, de mathématique, de physique («Le son, c’est de la physique et la musique, ce sont des maths», explique en substance l’artiste mondialement connu) s’admire comme un Messie. Invitez-le – si seulement l’invitation l’atteint un jour. Ce qui s’ensuivra relève nécessairement de l’Épiphanie.

On ne saura dire comment Antigel s’y est pris. Ce jeudi 17 février, Ryoji Ikeda, 55 ans, se produira bel et bien à l’Alhambra. Avec des projections de fou? Probable. Avec des sons étranges, des bruissements, des crissements, des choses évanescentes, que seuls les circuits imprimés savent produire, c’est certain. Le «concert» s’annonce comme une date majeure pour la manifestation genevoise. Ryoji Ikeda conclut en beauté cette course festivalière sur trois semaines et quatre week-ends.

Rap de Genève et d’Angleterre

Dans la traîne du fameux Japonais, mais dans un tout autre style en revanche, deux personnages bien agités, deux figures de la scène contemporaine, font leur show en cette fin de semaine également. Vendredi au Lignon, puis samedi au même endroit, on fera place nette pour l’Anglais Slowthai – une jeunesse dans l’idiome rap revisité – puis le Genevois Makala – même méthode pour l’un des fleurons du genre au bout du lac.

Slowthai, d’abord. Il y a une semaine, on a vu Sleaford Mods, les quinquas rageurs de Nottingham. Moment fort d’Antigel. Et Slowthai? Tyron Kaymone Frampton de son vrai nom, 27 ans, visage poupin, volontiers torse nu pour la photo, penche également vers la critique sociale, la harangue populaire, en s’inscrivant pour sa part dans le «grime», courant apparenté au rap, issu des banlieues de Londres. À suivre vendredi 18 février, dans la salle du Lignon. À noter, les artistes en premières parties. On attendait le rappeur genevois Daejmiy, nouvelle tête issue de l’écurie Colors. Ce dernier partagera le plateau avec son confrère Slimka.

L’Angleterre bouillonne. Son économie part à vau-l’eau, ses musiciens montent au créneau pour rappeler combien les inégalités minent le pays. Pendant ce temps, à Genève, on regarde, et l’on s’inspire un peu de tout. Ainsi Makala, fer de lance du rap lacustre. Un album est attendu prochainement, «Chaos Kiss». Dans l’immédiat, ce sera une fête pour achever Antigel, samedi au Lignon.

