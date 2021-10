Football – Anthony Sauthier et Servette ont un derby pour reprendre du crédit Le capitaine servettien est en fin de contrat en juin prochain. La réception de Sion, dimanche (16 h 30) à la Praille, est une occasion pour se mettre en avant. Et retrouver la victoire. Valentin Schnorhk

Anthony Sauthier est le capitaine servettien depuis 2017. Il espère le rester. ERIC LAFARGUE

On n’avait pas beaucoup entendu Anthony Sauthier depuis le début de la saison. Ou peut-être que la parole ne lui a pas assez été donnée. C’est sans doute ça. «Nonante-neuf fois sur 100, j’accepte de parler, tranche-t-il. Et puis, avant un derby, j’ai l’expérience pour trouver les bons mots.» Le moment est donc propice, alors que Servette reçoit Sion à la Praille ce dimanche (16 h 30). La possibilité pour le capitaine grenat de se mettre en avant, d’endosser son statut de porte-drapeau des couleurs servettiennes, dont il ne perd jamais l’occasion de se revendiquer. Et puis, de rappeler qu’il demeure un élément qui compte pour son équipe, même s’il sait partager le leadership.