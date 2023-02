Football – Le haut niveau à 30 ans – Anthony Baron: «Je perce tard, mais je n’ai rien volé» L’improbable cheminement du joueur guadeloupéen, qui devait encadrer les M21 de Servette et qui remplace désormais Gaël Clichy avec les pros. Daniel Visentini

À Winterthour, Anthony Baron a placé la balle sur la tête de Stevanovic pour le 1-1. Il y a quelques mois, il devait seulement encadrer les jeunes M21 du club. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Dans les méandres d’une carrière qui serpente à l’ombre du cours principal, le football n’est jamais un long fleuve tranquille. Pour Anthony Baron, c’est d’abord barboter dans les ligues régionales françaises, c’est apercevoir seulement les rives de la L2 et de la L1 sans jamais les atteindre, c’est caboter ensuite en Suisse, en Promotion League à Nyon, c’est accoster à Yverdon sans jamais pouvoir débarquer en Challenge League. C’est enfin se résigner à jeter l’ancre au Servette FC, mais avec les M21, l’été dernier. À 29 ans, c’était là, pour lui, le dernier clapot de ce tumulte sans rancœur. Et puis le fleuve est venu à lui, pour l’inviter vers d’autres rivages, plus lumineux.