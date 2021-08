Médecine – Anorexie: jusqu’où les gènes sont-ils coupables? Ce trouble du comportement alimentaire est désormais bien connu. Si certaines zones d’ombre persistent quant aux causes qui le déclenchent, la recherche avance. Et semble désigner une origine multifactorielle: influence de la société, rôle de l’entourage, traits de personnalité… mais aussi patrimoine génétique et prédispositions métaboliques. Clémentine Fitaire

Deux individus présentant un même risque génétique psychiatrique pourraient développer deux troubles alimentaires différents, anorexie ou boulimie, selon qu’ils sont prédisposés génétiquement à un poids faible ou élevé. Getty Images/iStockphoto

Et si notre santé psychique, notre métabolisme ou encore notre taille et notre poids nous prédisposaient à certains troubles du comportement alimentaire (TCA) tels que l’anorexie? C’est ce que tend à démontrer une récente étude menée par une équipe de l’Université de Genève (UNIGE)*. En analysant le génome de plus de 20’000 personnes, les chercheurs ont en effet confirmé l’origine psychiatrique des TCA, qui partagent un profil génétique commun avec certains troubles comme la schizophrénie, l’anxiété ou la dépression.

La particularité de ces travaux a été de mettre en évidence des profils génétiques communs entre ces maladies et des aspects métaboliques et physiques. Ainsi, les marqueurs de l’anorexie mentale semblent liés à une base génétique de poids faible, tandis que les marqueurs de la boulimie et des accès hyperphagiques sont liés à une prédisposition à l’obésité. «Cette étude nous a permis de comprendre que l’anorexie a des bases génétiques qui ne sont pas seulement de type psychiatrique mais aussi liées au métabolisme et à des facteurs anthropométriques tels que le poids, l’IMC ou la taille», explique Nadia Micali, professeure au Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l’UNIGE et cheffe du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui a dirigé ces travaux.