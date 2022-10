Cyclisme – Annemiek Van Vleuten battue le jour de ses 40 ans! Ashleigh Moolman-Pasio, la Sud-Africaine de SD Worx, a remporté en solitaire la 2e étape du Tour de Romandie féminin, avec 26 secondes d’avance sur la championne du monde néerlandaise. La Suissesse Petra Stiasny (Roland-Cogeas) 5e. Christian Maillard Thyon

Ashleigh Moolman-Pasio (à g) va finir par laisser Annemiek Van Vleuten sur place à 2,5 km de l’arrivée. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Surprise ce samedi lors de la deuxième étape du Tour de Romandie. Victorieuse du Giro, du Tour de France, de la Vuelta ainsi que du titre de championne du monde cette saison, Annemiek Van Vleuten a été battue alors qu’elle pensait bien s’offrir une nouvelle victoire de prestige pour son 40e anniversaire.

C’est du moins ce qu’elle espérait le matin sur la Planta quand elle a reçu son gâteau de la part des organisateurs. À Sion, on s’attendait encore à un duel avec sa rivale Demi Vollering, 2e de la dernière Grande Boucle. Mais c’est finalement sa coéquipière du Team SD Worx, Ashleigh Moolman-Pasio, la Sud-Africaine, qui a déjoué tous les pronostics pour s’imposer 104 km plus loin - avec 26 secondes d’avance sur la Cannibale du peloton - dans cette étape reine où on a vécu un combat dantesque dans les lacets du versant ouest du val d’Hérens.

Treize ans que Ashleigh Moolman-Pasio attendait ce moment-là… KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Il s’agit de sa première victoire dans une épreuve du World Tour. «Cela faisait treize ans que j’attendais ce moment-là, a savouré la Sud-africaine à l’arrivée. C’est idéal de terminer la saison de cette manière.»

Dans une montée qui ne proposait aucun moment de répit, la coureuse de Pretoria (36 ans) a bénéficié du travail de sape de Marlen Reusser, sa coéquipière, longtemps devant avec le maillot vert Arlenis Sierra (victorieuse à Lausanne au sprint vendredi) et Soraya Paladin, pour lui dégager le terrain. «Elle m’a permis de garder des forces pour la fin», se félicitait d’ailleurs la lauréate.

Petra Stiasny (à gauche, Roland-Cogeas) et Marlen Reusser (à droite, SD Workx) ont longtemps animé cette 2e étape. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Demi Vollering, qui n’était pas dans un grand jour n’a, elle, pas été capable de suivre le train. C’est à 2,5 km de l’arrivée que Van Vleuten a dû laisser filer la grande dame du jour tandis que la Suissesse Petra Stiasny, de l’équipe vaudoise Cogeas, était encore présente aux avant-postes en compagnie de l’Allemande Liane Lippert et de l’Italienne Elisa Longo-Borghini, laquelle finira troisième.

Championne de Suisse de la montagne en 2021, Petra Stiasny se hisse finalement au cinquième rang de cette grosse journée, à 1’03”, de quoi lui donner des ailes et beaucoup d’espoir pour son avenir. «C’est l’étape que j’avais cochée dans mon agenda, sourit la Zurichoise de 21 ans. Ce parcours me convenait et en plus il ne faisait pas trop chaud. Je me sentais bien mais c’est tout de même une belle surprise d’être restée aussi longtemps avec les meilleures.»

La Genevoise Élise Chabbey, 6e la veille à Lausanne, qui avait encore des petits espoirs de podium le matin, a rallié Thyon au 12e rang avec 5’21” de retard sur Ashleigh Moolman-Pasio et juste devant sa copine Marlen Reusser, arrivée 50 secondes plus tard.

Au général, la Sud-Africaine, qui compte 30 secondes d’avance sur Annemiek Van Vleuten et 49 secondes sur l’Italienne Elisa Longo-Borghini, devrait sans incident remporter ce premier Tour de Romandie ce dimanche à Genève d’une étape qui partira de 11h55 de Fribourg.



Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.