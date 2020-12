Disparition – Anne Sylvestre à jamais en vacances La musicienne, auteur de plus de 400 titres, s’était imposée tôt parmi les talents de la chanson française. Elle est décédée à l’âge de 86 ans. Alain Nitchaeff, qui l’accueillit à Lutry, se souvient. Barras François

En 2003, Anne Sylvestre chantait en se balançant, et réciproquement, à l’Auditorium Saint-Germain, à Paris. Elle avait percé dans cette ville à la fin des années 1950 et conquis un public fidèle. Stéphane DE SAKUTIN / AFP

Elle aimait les rimes à l’ancienne, les mots bien ourlés et l’élégance des poètes du temps jadis, pourtant Anne Sylvestre était d’une modernité impérieuse. Faire chanter son répertoire au fil de YouTube, à l’heure de #MeToo et au jour de sa mort est un exercice troublant: dans un noir et blanc ascétique tout juste égayé à ses débuts d’une guitare sèche, la musicienne égrène d’une voix sonore autant de thématiques mille fois reprises ensuite, de manière souvent bien plus doctrinale et bien moins habitées. Elle y chantait les femmes et leur liberté, défendait le droit d’exister autrement, ébréchait avec ironie les rôles sociétaux («Clémence est en vacances») mais rejetait tous les moralismes, les chapelles et les bêlements de la masse. Artiste de peu de compromis qui ne naviguait pas au vent des modes, elle mettait en notes et en mots ce qui sera sa propre carrière et sa vie tout entière, elle qui est décédée mardi 1er décembre d’un AVC, à l’âge de 86 ans.