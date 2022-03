Enfants en détresse - Anne Emery-Torracinta mouche le PLR

Cela ne sert à rien d’interdire les hospitalisations sociales si on ne se donne pas les moyens pour y parvenir, déplore la conseillère d’État.

«Je me réjouis de voir que le parlement soutient la politique menée par le département depuis plusieurs années. Mais cela ne sert à rien de voter des projets de loi si on ne se donne pas les moyens de pouvoir les appliquer!» La conseillère d’État Anne Emery-Torracinta a vivement réagi à notre article paru mercredi sur les hospitalisations sociales. Un projet de loi PLR a, en effet, été voté en un temps record en fin de semaine, et à la quasi-unanimité, pour interdire «en principe» ces hospitalisations d’enfants.

«L’impulsion est donnée! Nous avons modifié le cadre, au Département de l’instruction publique (DIP) de le mettre en place et de fixer la date d’entrée en vigueur de la présente loi», commentait alors le député PLR Pierre Nicollier. Réaction immédiate d’Anne Emery-Torracinta: «Le DIP lutte depuis des années contre les hospitalisations sociales mais butte sans cesse sur ceux qui refusent les crédits pour les empêcher. Le PLR a beau jeu de faire de belles déclarations et de donner l’impression qu’il règle des problèmes alors qu’il vient encore de refuser le budget 2022, qui prévoyait pourtant des moyens importants à cet égard! C’est au pied du mur qu’on reconnaît le maçon.» Ce même parti a, en outre, refusé de voter des crédits complémentaires, «dont certains destinés à limiter les hospitalisations sociales», ce mercredi à la Commission des finances.