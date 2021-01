Lutte contre le Covid-19 – Anna, première Genevoise vaccinée en EMS La Résidence Beauregard et ses 36 aînés ont donné le coup d’envoi à la vaste campagne de vaccination qui démarre dans les EMS genevois. Laurence Bézaguet

La campagne de vaccination a été lancée dans les EMS du canton de Genève, comme ici à l’EMS Résidence Beauregard auprès des personnes âgées. Lucien Fortunati

Elle s’appelle Anna et vit à la Résidence Beauregard depuis bientôt deux ans. Cette femme de 83 ans est la première habitante d’un établissement médico-social (EMS) genevois à s’être fait vacciner contre le Covid-19. Cela s’est passé mardi à 10h30 dans cet EMS, essentiellement psychogériatrique, de Confignon. Pour la plus grande joie de l’octogénaire, mère et grand-mère accomplie qui se réjouit de bientôt pouvoir ainsi voir ses proches plus sereinement. «D’avoir surtout enfin le droit de les embrasser», apprécie une infirmière qui a assisté à cette grande première, en présence de la pharmacienne cantonale et de membres de la direction générale de la santé (DGS).