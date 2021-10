Spectacle lyrique – «Anna Bolena», une œuvre enfin genevoise Le drame de Donizetti fait ses débuts au Grand Théâtre, 170 ans après sa création. Rencontre avec le chef d’orchestre Stefano Montanari, qui dirige pour la première fois cette perle. Rocco Zacheo

Le chef d’orchestre Stefano Montanari, qui fait ses débuts au Grand Théâtre avec la pièce de Donizetti. LUCIEN FORTUNATI

C’est le point de départ d’une trilogie que Gaetano Donizetti a consacré à quelques figures saillantes de la dynastie royale des Tudor. Avant «Maria Stuarda» et «Roberto Devereux», voici donc «Anna Bolena», où il est question du destin tragique d’Anne Boleyn, seconde épouse de Henry VIII. Accusée d’adultère, de haute trahison et d’inceste, cette figure qui a hanté les esprits de toute une lignée monarchique sera exécutée par décapitation. Son sort, comme celui des autres personnages de la trilogie, se déploiera sur trois saisons distinctes au Grand Théâtre. Et pour mener à bien l’aventure musicale depuis la fosse, un chef, Stefano Montanari, qu’on retrouve à quelques jours de la première.