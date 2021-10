Nouvelle production lyrique – «Anna Bolena», ou le classicisme réinventé Montée pour la première fois au Grand Théâtre, l’œuvre de Donizetti affiche un beau plateau vocal, dans une mise en scène sobre et élégante Rocco Zacheo

Elsa Dreisig dans le rôle-titre (à g.), avec Alex Esposito en Enrico VIII (centre) et Edgardo Rocha en Riccardo Percy (à dr.) dans une scène d’«Anna Bolena». MONIKA RITTERHAUS

Il aura fallu 170 ans pour qu’«Anna Bolena», pièce de Donizetti où l’on croise tous les traits du belcanto, débarque enfin sur la scène du Grand Théâtre. En voulant questionner les raisons de la longue absence, on en trouverait sans doute à la sortie du spectacle présenté en première vendredi soir. Ce drame en deux actes cumule les exigences, il aligne les défis tant sur le plan musical – des airs ardus en cascade – que dans son fil narratif, très long et linéaire. Dans sa trame, on croise donc le destin d’un personnage historique auquel le compositeur s’est librement inspiré, celui d’Ann Boylen. Deuxième femme d’Henri VIII, cette figure qui a agité les esprits de toute une lignée des Tudor, sera injustement accusée par le monarque de trahison et d’adultère et finira exécutée par décapitation.