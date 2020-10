Caricatures – Ankara rappelé à l’ordre par l’UE Bruxelles a condamné jeudi les provocations «inacceptables» d’Ankara au sujet de la France mais diffère toute sanction à décembre.

Charles Michel le 29 octobre 2020. AFP

Les dirigeants de l’UE ont condamné jeudi les provocations et la rhétorique «totalement inacceptables» d’Ankara mais ne décideront aucune mesure avant leur sommet en décembre, a annoncé jeudi le président du Conseil Charles Michel à l’issue d’un sommet européen en visioconférence.

La France veut faire sanctionner par l’UE les attaques du président turc Recep Tayyip Erdogan contre le président Emmanuel Macron, accusé d’«islamophobie» pour avoir défendu le droit de caricaturer le prophète Mahomet lors d’un hommage à un enseignant français décapité pour avoir montré des dessins en classe.

«Nous condamnons les récentes actions unilatérales (de la Turquie) en Méditerranée orientale, les provocations et la rhétorique, qui sont totalement inacceptables», a déclaré Charles Michel dans une brève intervention à la fin de la conférence de presse consacrée à la présentation des mesures européennes pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Deux pistes

Lors d’un sommet européen début octobre, l’UE a décidé de «travailler sur deux pistes: une piste positive et une piste moins positive… Jusqu’à présent la Turquie n’a pas choisi la voie positive. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet en décembre», a-t-il conclu.

Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement dégradées depuis l’an dernier, en raison notamment de désaccords sur la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale. Les tensions sont également très fortes avec la Grèce et Chypre à cause de querelles sur les frontières maritimes dans des zones riches en champs gaziers en Méditerranée orientale.

L’UE a adopté une double approche à l’égard d’Ankara: elle s’est engagée à améliorer certaines coopérations et à relancer l’union douanière, à condition que la Turquie cesse ses forages illégaux dans les eaux de Chypre et confirme sa volonté de dialoguer avec Athènes.

Avertissement

«Si Ankara poursuit ses actions illégales, nous utiliserons tous les instruments à notre disposition», avait averti Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L’exécutif européen a été chargé d’élaborer des sanctions économiques et elles sont prêtes à être «utilisées immédiatement», avait-elle précisé.

Les dirigeants de l’UE examineront «avant la fin de l’année si des développements positifs ont été enregistrés», avait précisé Charles Michel en octobre. Mais l’Allemagne, qui mène une médiation avec le président turc, juge pour le moment inopportune toute décision sur des sanctions et bloque les demandes des autres États membres, ont expliqué à l’AFP plusieurs sources européennes.

AFP/NXP