Création théâtrale – Animaux en scène à Gimel La compagnie ShanJu tisse des liens étroits avec les animaux pour les intégrer dans des spectacles. Tel «Perspectives», avec le Théâtre de Vidy, qui ouvre la saison. Natacha Rossel

Comédien-acrobate passé par la recherche universitaire, Dariouch Ghavami noue des relations intimes avec ses partenaires de jeu. Séverine Chave

C’est l’histoire d’amitiés intenses, belles et fragiles, de langages communs à inventer, d’apprivoisements réciproques. Arborant cornes affûtées, plumages chamarrés ou crêtes écarlates, les hôtes de ShanJu vivent dans un écosystème poétique où chacun trouve sa place. Ils se prénomment Dibbouk, Régate, Gutenberg ou Chaziyr. Dès vendredi, cette joyeuse tribu de chèvres, coqs, cochons, chevaux, poneys et chiens contera sa relation à l’homme dans une fable imaginée par Judith Zagury, à Gimel, au-dessus de Morges (VD).

Depuis 2017, ShanJu (contraction des prénoms de ses fondateurs, Shantih Breikers et Judith Zagury) déroule sa palette de spectacles, de stages et d’ateliers pour enfants dans ce manège entouré de poulaillers et de parcs en stabulation libre. Une bulle d’utopie à l’orée de la forêt, qui fait désormais référence loin à la ronde. Un lieu où humains et animaux tentent de vivre ensemble d’une manière nouvelle, et où les arts scéniques offrent un cadre propice aux réflexions scientifiques sur la relation interespèces. C’est dans ce cadre enchanteur que le Théâtre de Vidy, en rénovation, ouvre une nouvelle saison déployée partiellement hors les murs.