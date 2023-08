Animation dans le canton de Genève – Troinex va se doter d’une «Ferme de la Culture» La Commune a décidé de réunir dans un même bâtiment sa Bibliothèque municipale, une salle de spectacle et des lieux d’exposition. Antoine Grosjean

La «Ferme de la Culture» comprendra des espaces polyvalents pouvant servir aussi bien pour des cours, des réunions ou des expositions. Luce + Aeby Perneger & Associés

Après sa première crèche, son premier centre culturel. La commune de Troinex est en train d’investir dans ses infrastructures publiques, enchaînant les projets. Il s’agit notamment de répondre à l’accroissement de sa population, qui va passer de 2500 à 3500 habitants avec la réalisation du nouveau quartier des Crêts.

Dernier projet en date, celui de la «Ferme de la Culture». Dans un ensemble agricole du XVIIIe siècle situé au cœur du village – qu’elle a racheté il y a cinq ans – la Commune va regrouper ses activités culturelles et associatives, actuellement éparpillées et pour certaines à l’étroit.

«C’est un lieu de vie que je me réjouis de voir arriver et qui permettra de développer l’animation culturelle de Troinex.» Guy Lavorel, maire de Troinex

L’endroit abritera une salle de spectacle, la Bibliothèque municipale, une buvette intermittente, un carnotzet, des ateliers et des salles polyvalentes pouvant servir aussi bien pour des cours, des réunions ou des expositions. «Nous avons fait le tour des associations de la commune afin de connaître leurs besoins, confie le maire de Troinex, Guy Lavorel. C’est un lieu de vie que je me réjouis de voir arriver et qui permettra de développer l’animation culturelle de Troinex.»

Concours d’architecture

Un concours d’architecture a été organisé pour réaménager la ferme. C’est le bureau Aeby Perneger & Associés qui l’a remporté (voir illustrations). Les douze projets qui étaient en lice seront présentés dans une exposition dont le vernissage a lieu mercredi prochain. «Il a été difficile de départager ces projets, qui étaient tous très intéressants. Celui du lauréat nous a toutefois semblé répondre le mieux à nos besoins», remarque Guy Lavorel.

L’enjeu sera de préserver ces bâtiments, témoins du passé agricole de la commune, et en partie qualifiés d’exceptionnels par le recensement architectural du Canton, tout en les reconvertissant à leurs futurs usages.

La prochaine étape sera de faire voter un crédit au Conseil municipal. «J’envisage une réalisation d’ici à quatre ou cinq ans, estime le maire. On vient de finir notre crèche. Un projet se termine et on en commence un autre.»

L’une des exigences fixées aux architectes est de préserver les éléments patrimoniaux des bâtiments, tout en les adaptant à leurs futurs usages (ici, l’entrée principale et l’accueil). Luce + Aeby Perneger & Associés

