Lettre du jour – Anglicisme: le pompon au MAH Gabriel Barrillier

Genève, 9 novembre

Pour son nouveau matériel de communication le Musée d’art et d’histoire (MAH) a fait fort. Il choisit un studio de graphisme zurichois «qui voit tellement plus loin» qu’il ignore manifestement que Genève se trouve en Suisse francophone et utilise tout bonnement l’anglais dans sa signalétique.

M. Wahler, directeur du musée («TdG» du 5.11), «trouve ce choix tout naturel car on entend si peu parler le français dans le tram». Merci pour les Genevois! De qui se moque-t-on? Trouve-t-il le français ringard? A-t-il honte de notre belle langue? Pense-t-il attirer plus de visiteurs dès 2029 (si tout va bien) à l’ouverture du nouveau musée en utilisant le «globish» (global english) par snobisme ou parce que cela fait mieux dans le paysage?

À la tête d’une institution publique qui veut selon ses dires «retourner aux sources, au cœur même de la mémoire collective de Genève», il devrait savoir que le français est la langue officielle du canton, les autorités ayant l’obligation d’en assurer la défense (article 5 de la Constitution du 14.10.2012).

Propriétaire du MAH, la Ville de Genève est bien sûr soumise à cette obligation. Il y a peu le projet Nouvel de restauration/rénovation, que j’avais soutenu publiquement, a été rejeté en partie pour son atteinte au patrimoine architectural du lieu.

Or, le français fait partie de ce patrimoine certes immatériel. Il m’apparaîtrait pour le moins imprudent pour cette raison de se mettre d’emblée à dos les citoyennes et les citoyens… et sans doute futurs votants lorsque le nouveau projet leur sera soumis.