Carnet noir – Angelo Badalamenti, le beau de la B.O. Génie musical qui a cheminé avec David Lynch, mais aussi David Bowie, Liza Minnelli, Nina Simone et tant d’autres, le compositeur américain s’est éteint à l’âge de 85 ans. Rocco Zacheo

Angelo Badalamenti à Los Angeles lors d’un concert donné à la Fondation David Lynch. KEYSTONE

Rarement, dans l’histoire du cinéma, on aura autant associé, de manière aussi intime, les images d’une filmographie aux musiques qui les accompagnent. Les unes appellent les autres à la simple évocation d’un titre, au simple souvenir d’un plan séquence ou d’un personnage. Cette fusion, qui relève du procédé chimique, surgissait miraculeusement à chaque fois que David Lynch achevait un ouvrage et qu’Angelo Badalamenti y posait des notes si chargées de mystère, si mélancoliques et décalées à la fois.

Le miracle «Blue Velvet»

L’histoire de ce binôme prolifique s’est interrompue définitivement dimanche 11 décembre, avec le trépas du musicien, survenu dans sa résidence de Lincoln Park, dans le New Jersey. Le faiseur de B.O., mais aussi le compositeur et arrangeur de petites pièces pour grands chanteurs, était âgé de 85 ans.

La liste des figures qui en ont côtoyé l’art est longue et reluisante: de Nina Simone à Marianne Faithfull, de David Bowie à Shirley Bassey, d’Anthrax à Pet Shop Boys, en passant par Liza Minnelli ou Paul McCartney, tout un monde a fait appel un jour à son écriture géniale, qui coulait depuis ses bureaux avec naturel, à une vitesse stupéfiante.

La rencontre décisive, qui a changé durablement la trajectoire de ce descendant de migrants débarqués à Brooklyn depuis la Sicile, s’est produite avec David Lynch au milieu des années 1980. L’anecdote qui s’y rattache est restée célèbre. Aux prises avec le tournage de «Blue Velvet», le réalisateur essayait sans y parvenir de faire chanter un standard – «Blue Velvet» précisément, de Bobby Vinton – à Isabella Rossellini.

Le producteur du film propose alors Badalamenti pour l’accompagnement au piano. La captation fait l’effet d’une détonation. Ce premier fait d’armes ouvre grand les portes de la gloire à un compositeur jusque-là parfaitement inconnu, qui livrait de petites mélodies à des artistes de l’ombre de New York pour 50 dollars la semaine.

Le thème de «Twin Peaks»

La filmographie de Lynch portera dès lors sa griffe sonore. Et sans doute que «Twin Peaks» aurait perdu un peu de son halo énigmatique sans son célèbre thème musical. Et que d’autres films encore – «Lost Highway», «Sailor et Lula», «Mulholland Drive»… – doivent une part de leur force aux partitions du disparu.

«Angelo est une rencontre essentielle dans ma vie. Il est comme un frère pour moi», écrivait le réalisateur dans son autobiographie («L’espace du rêve», éd. JC Lattès). Badalamenti répondait en miroir: «C’est simplement mon meilleur ami, presque un frère, une affection très émouvante, impliquée aussi bien dans les hauts que dans les bas.»

