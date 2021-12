Nouveau disque surprise – Angèle balance son «je» Publié une semaine en avance comme cadeau d’anniversaire, le 2e disque de la Bruxelloise navigue sur les vagues à l’âme de la nouvelle star. Authentique? Thérapeutique? Égotique? Logique. Francois Barras

Angèle

Bon anniversaire, Angèle! Le 3 décembre, la chanteuse belge a eu 26 ans et s’est offert un petit plaisir: la publication de son nouvel album sur les plateformes d’écoute en ligne, une semaine avant la date officielle prévue le 10 décembre.

Un cadeau qui ne mange pas de pain, flatte le buzz et permet surtout à la Bruxelloise de nourrir sa proximité numérique avec ses 3 millions de followers sur Instagram, qui furent les premiers avertis: la «décision surprise» est tombée en cours d’une fiesta d’anniversaire virtuelle sur le réseau social, Angèle étant confinée chez elle pour cause de contagion au Covid. «Je ne me voyais pas fêter ce moment seule, en mangeant un gâteau (dont je ne sentirais pas le goût de toute façon).»