Dialogue germano-russe - Angela Merkel se rendra à Moscou et en Ukraine

Diplomatie Poutine, Merkel et Macron échangent sur le vaccin, Navalny et la Libye

Vladimir Poutine, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont échangé ensemble mardi sur la coopération sur les vaccins anti-Covid, dont le russe Spoutnik V, sur la situation d’Alexeï Navalny et sur la Libye, ont annoncé l’Élysée et le Kremlin.