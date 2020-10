Mesures drastiques en Allemagne – Angela Merkel impose le semi-confinement Dès lundi, les bars et restaurants seront fermés. Et il n’y aura plus de vie sportive et culturelle d’ici à fin novembre. La chancelière admet avoir perdu le contrôle du virus. Christophe Bourdoiseau Berlin

Angela Merkel a reconnu que les agences régionales de santé ne sont plus en mesure d’assurer le traçage des cas de Covid-19. Keystone

Sauver la fête de Noël en famille! Voici l’objectif du gouvernement Merkel après l’annonce d’un semi-confinement de quatre semaines à partir de lundi, soit deux jours plus tôt que prévu initialement par le plan d’urgence de la chancelière face à «l’augmentation exponentielle» des cas de Covid-19. «C’est maintenant qu’il faut agir», explique Angela Merkel.

Si le couvre-feu reste tabou, les bars et les restaurants seront fermés. Les sports collectifs sont interdits et les institutions culturelles fermées (cinémas, concerts et théâtres). Tous les déplacements non indispensables sont «déconseillés» et les chambres d’hôtel ne pourront plus être attribuées à des touristes. Toutes ces mesures seront reconsidérées dans deux semaines lors d’un «bilan intermédiaire».