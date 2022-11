Une star méconnue – Andy Schmid: «Ma maman a toujours dit qu’il fallait pleurer quand on était triste» Le Lucernois de 39 ans, qui fut longtemps l’un des meilleurs joueurs du monde, boucle sa carrière à Kriens. Ignoré en Suisse romande, le Messi du handball raconte son exceptionnel parcours avec humilité. Simon Meier

Andy Schmid prend la pose devant la Krauerhalle de Kriens. Le Lucernois espère terminer sa carrière avec la Suisse à l’Euro 2024. René Ruis

S’il avait été footballeur, à charisme égal et talent similaire, il serait une star planétaire. Mais Andy Schmid a choisi le handball et, pour ainsi dire, personne ne le connaît en Suisse romande. Le Lucernois de 39 ans est pourtant un monstre de sa discipline, un géant. Le premier à être élu cinq fois (2014-2018) meilleur joueur de Bundesliga, communément considérée comme le championnat le plus relevé du monde. L’homme est de retour au bercail depuis cet été, au HC Kriens, où il déclenche un enthousiasme sans précédent.