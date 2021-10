«Pandora Papers» en Tchéquie – Andrej Babiš, le premier ministre milliardaire mis en cause Les accusations de blanchiment d’argent qui s’abattent sur le chef du gouvernement tchèque le fragilisent à quelques jours des élections législatives. Corentin Léotard, Budapest

Le premier ministre Andrej Babiš en campagne avec ses supporters à Brno, le 1 er octobre 2021, à une semaine des élections législatives en République tchèque. GETTY IMAGES

Acheter une villa de luxe sur la Côte d'Azur quand on est milliardaire n’a rien d’inhabituel ni même d’illégal. Mais Andrej Babiš, chef du gouvernement tchèque depuis 2017, va tout de même devoir expliquer pourquoi il a choisi d’investir à travers une chaîne de sociétés-écrans situées dans des paradis fiscaux, ainsi que l’origine des fonds. «Je n’ai jamais rien fait d’illégal ni de mal», s’est-il défendu dès dimanche sur son compte Twitter après la publication des «Pandora Papers», «mais cela ne les empêche pas d’essayer encore de me diffamer et d’influencer les élections parlementaires tchèques».