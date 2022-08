VTT – Andreas Seewald remporte le Grand Raid Andreas Seewald s’est imposé sur la plus longue distance du Grand Raid, samedi. L’Allemand a devancé Urs Huber et Simon Schneller sur le tracé Verbier-Grimentz, sous une météo froide et humide. Rebecca Garcia Grimentz

Le podium en Valais RGA

Les vététistes au départ de Verbier, Nendaz, Hérémence et Evolène (respectivement 125, 93, 68 et 37 kilomètres) ont eu fort à faire samedi sous la grisaille. La course la plus longue a été remportée par Andreas Seewald. L’Allemand n’a eu besoin que de 6 heures pour rallier Verbiez à Grimentz. «C’était une course tactique», a-t-il soufflé dans l’aire d’arrivée. Il a donc gagné l’épreuve reine devant Urs Huber (à 4’21), multiple vainqueur des éditions précédentes, et Simon Schneller (à 4’28), un autre Allemand.

Les autres épreuves - plus courtes - ont aussi provoqué crampes et douleurs. L’Italien Silvano Brugiafreddo a transpiré pendant un peu moins de 5 heures (4h59’28’’) pour rallier les 93 km séparant Nendaz de Grimentz, il a été suivi de Micha Klötzli (Tramelan, BE) et de Florent Bolis (Orsières, VS).

Au départ d’Hérémence, Hans-Baptist Seeberger (Kippel) s’est imposé en 4 heures et 35 secondes. Il a été suivi par le Genevois Nicolas Chauveau et le Valaisan Tristan Gaspoz. La Chaux-de-Fonnière Pauline Roy, qui a remporté l’étape chez les femmes, a quant à elle terminé en 5 heures.

Le tout premier à avoir bouclé son parcours se nomme Léo Guenin. Le Neuchâtelois de 18 ans est ressorti victorieux du 37 kilomètres séparant Evolène à Grimentz. Il n’a eu besoin que de 2h25 pour atteindre la ligne d’arrivée, devançant le jeune Malik Uldry (16 ans) et Quentin Dunand (19 ans).



