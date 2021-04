Exposition de photographies – André Piguet déniche l’abstrait dans nos quotidiens Dévoilés à la galerie Humanit’Art, les hyperdétails du Genevois font surgir des bribes déroutantes de réel. Rocco Zacheo

«La recette de tante Alice» ou «La rébellion des amibes». ANDRÉ PIGUET

Il ne faudrait pas trop dire de la cinquantaine d’objets intrigants qui semblent vous scruter à la galerie Humanit’Art. Il serait judicieux, en tout cas, de ne pas dévoiler la matrice cachée qui les régit, tant leurs formes et leurs structures procurent un puissant sentiment de dépaysement. En franchissant le seuil de l’espace d’exposition où ils ont trouvé place, le visiteur pourrait s’y confronter en tanguant et en se posant tout particulièrement une question, qui s’impose dès le premier coup d’œil furtif lancé vers les murs: que sont donc ces toiles? D’où vient cette abstraction fébrile et magmatique qui vous désarçonne tableau après tableau? «Ce sont des photos, voyons!» vous répondrait alors l’auteur, André Piguet, d’un regard clair et malicieux. Autrement dit, des hyperdétails d’objets grands et petits qui habillent ou encombrent notre quotidien – une benne de chantier malmenée, un pavé de square jauni, une coque de bateau en réparation, l’intérieur d’une voiture carbonisée… là sont les matrices – captés par un vulgaire smartphone.

«Infusion nuits paisibles». ANDRÉ PIGUET

«N’importe qui pourrait le faire, relève le maître des lieux, Roland Burkhard, encore faut-il avoir les yeux pour le faire de cette façon.» Qu’a donc de distinctif l’approche d’André Piguet? Elle souligne en premier lieu la passion pour l’art non figuratif de ce personnage cultivé et résolument hors norme, que les mélomanes ont côtoyé auprès de l’Orchestre de la Suisse romande, où il a longtemps présidé aux destinées des Amis, tandis que d’autres l’ont pratiqué en tant qu’enseignant. Aujourd’hui à la retraite, l’homme soigne une passion nouvelle, qui a éclos sans prétention aucune il y a une poignée d’années et qui s’est déployée depuis comme un jeu. «Ce qui me tient le plus à cœur, c’est de ne pas donner d’indications ni de cadres précis à l’observateur qui se confronterait à ces pièces. Je garde en cela mes vieux réflexes de pédagogue et je laisse chacun s’approprier l’objet comme il l’entend, afin qu’il bâtisse sa propre histoire.»

Dans ce terrain de tous les possibles, André Piguet a placé ses propres bornes. Ce sont des titres irrigués par un sens doux de l’absurde, par un humour caustique, et par un goût de la syncope et du contre-pied. On croise ainsi tel «Charme de la pacotille», telle «Démence de l’anabaptiste» et tel autre «Appel vibrant aux mollusques». On sourit, bien sûr. Et surtout, on plonge dans ces récits minuscules, dans ces plis de notre quotidien qu’on a cru insignifiant et on découvre des œuvres qu’on n’a jamais attendues.

