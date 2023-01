LIVRES | 18% de rabais pour les abonnés – André Paul – A la pointe de l’humour Curieux et attentif à son environnement et ses à concitoyens, André Paul, en fin observateur, croque tout ce qui lui passe à portée de plume.

André Paul, travaillant souvent à la demande et dans l’urgence, ne s’est guère soucié de dater ses dessins ni de les annoter. Si bien que les événements liés à l’actualité politique et autres domaines ne suscitent aujourd’hui, hélas, que de vagues souvenirs chez le lecteur. Néanmoins certaines œuvres, même après bien des années, collent singulièrement à cette période qui est la nôtre et se révèlent parfois presque prémonitoires comme la guerre, la pollution, la sexualité, le tabagisme ou les réfugiés.

Curieux et attentif à son environnement et ses à concitoyens, André Paul, en fin observateur, croque tout ce qui lui passe à portée de plume. Par son travail d’illustrateur il doit se documenter dans des domaines très variés : de la médecine à la pédagogie, de l’alimentation aux produits de beauté, de la politique aux techniques scientifiques. Il consacre son talent à l’illustration de brochures professionnelles, de nouvelles et de romans aussi différents que Thérèse Desqueyroux de François Mauriac et toute la série des San Antonio de Frédéric Dard.

Quand il ne dessine pas il est en permanence en train d’observer le monde qui l’entoure. Rien ne lui échappe. Le regard qu’il porte sur les êtres est plus malicieux qu’ironique, jamais agressif, toutefois sans complaisance. Doué d’un sens de l’autodérision, il refuse tout dogmatisme. Cette ouverture d’esprit et cette tolérance éclaire toute son œuvre.



L’auteur

Jean-Pierre Coutaz passe sa maturité classique au collège de l’Abbaye. Il fréquente l’Ecole des Beaux-Arts de Genève où il obtient en 1976 un diplôme en option pédagogique. Il est enseignant en histoire de l’art et en arts visuels au collège de l’Abbaye. On lui doit également la conception d’une soixantaine de vitraux d’église ainsi que celle d’objets et de mobilier liturgiques. C’est en 2004 qu’il est nommé directeur du Château de Saint-Maurice où il organise durant 10 ans de nombreuses expositions autour du dessin de presse et d’humour avec, notamment, la complicité de Mix &Remix, d’André Paul, de Derib ou de Mordillo.

