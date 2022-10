Volleyball, LNA dames – Andi Vollmer, le coach qui fait grandir ses joueuses Engagé par Genève Volley, le technicien allemand a une longue carrière derrière lui, dont près de vingt ans en Suisse. Portrait d’un passionné à la veille du premier match de la saison, ce samedi à Cheseaux. Pascal Bornand

Andi Vollmer à Henry-Dunant, dans son univers familier. Une salle, un filet, des ballons et des joueuses prêtes à s’entraîner dur. STEEVE IUNKER-GOMEZ

Andi Vollmer (56 ans) est à pied d’œuvre, ici à Henry-Dunant, dans un décor immuable, l’univers d’une vie dédiée au volleyball. Une salle, un filet et une flopée de ballons. Et puis, clin d’œil au photographe, des joueuses qui jouent. Ce sont ses complices de toujours, celles auxquelles il transmet sa science et sa passion du jeu depuis qu’il a embrassé la profession d’entraîneur, il y a plus de trente ans, un peu comme on entre dans les ordres. Une vocation? Sans doute. Pour lui, une évidence.